TOSCANA. “Cambia Uomo Cambia”, una trasmissione a cura del Comitato Civico Impariamo a dire Noi del
Circolo Arci 25 Aprile per il contrasto della violenza maschile sulle donne. Sostenuto da Fondazione CR
Firenze, “Cambia Como Cambia” è uno spazio di confronto per riflettere sulla cultura patriarcale e
promuovere l’educazione al rispetto. In questa puntata “Il coraggio di chiedere aiuto”. In studio con Raffaele
Palumbo Eros Cruccolini del Comitato Impariamo a dire Noi.
La seconda puntata di “Cambia Uomo Cambia”
TOSCANA. “Cambia Uomo Cambia”, una trasmissione a cura del Comitato Civico Impariamo a dire Noi del