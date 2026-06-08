    La seconda puntata di “Cambia Uomo Cambia”

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    TOSCANA. “Cambia Uomo Cambia”, una trasmissione a cura del Comitato Civico Impariamo a dire Noi del
    Circolo Arci 25 Aprile per il contrasto della violenza maschile sulle donne. Sostenuto da Fondazione CR
    Firenze, “Cambia Como Cambia” è uno spazio di confronto per riflettere sulla cultura patriarcale e
    promuovere l’educazione al rispetto. In questa puntata “Il coraggio di chiedere aiuto”. In studio con Raffaele
    Palumbo Eros Cruccolini del Comitato Impariamo a dire Noi.