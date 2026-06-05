www.controradio.it Estate: bus notturni a Firenze, servizio sperimentale con 24 linee Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:37 Share Share Link Embed

Un servizio con 24 linee di autobus, di cui 17 completamente nuove, che circoleranno dalle 10 di sera fino alle 2 di notte, con frequenze di 15, 20 o 25 minuti a seconda delle linee: è il nuovo servizio di bus notturni per l’estate 2026 che prenderà il via a Firenze dall’11 giugno, operato da Autolinee Toscane, e presentato oggi a Palazzo Vecchio dalla sindaca Sara Funaro e dall’assessore Andrea Giorgio. Il servizio sarà attivo fino a ottobre, e arriverà anche nei comuni della Città metropolitana.