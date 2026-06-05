www.controradio.it “Apriti Cinema”, dal 15 giugno al 26 luglio torna l'arena cinematografica sotto le stelle Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:35 Share Share Link Embed

Si rinnova, nel cartellone dell’Estate Fiorentina del Comune di Firenze, l’appuntamento con l’arena cinematografica estiva Apriti Cinema: dal 15 giugno al 26 luglio, ogni sera alle ore 21.45, saranno proiettati film di fiction e documentari in lingua originale con sottotitoli in italiano e in inglese. Dopo il successo della scorsa edizione, anche quest’anno l’arena cinema sarà ospitata in Piazza de’ Pitti. Promotori: l’Associazione Quelli dell’Alfieri, con la programmazione curata dal Cinema La Compagnia di Firenze (Fondazione Sistema Toscana), in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi.