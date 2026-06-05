Si rinnova, nel cartellone dell’Estate Fiorentina del Comune di Firenze, l’appuntamento con l’arena cinematografica estiva Apriti Cinema: dal 15 giugno al 26 luglio, ogni sera alle ore 21.45, saranno proiettati film di fiction e documentari in lingua originale con sottotitoli in italiano e in inglese. Dopo il successo della scorsa edizione, anche quest’anno l’arena cinema sarà ospitata in Piazza de’ Pitti. Promotori: l’Associazione Quelli dell’Alfieri, con la programmazione curata dal Cinema La Compagnia di Firenze (Fondazione Sistema Toscana), in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi.
“Apriti Cinema”, dal 15 giugno al 26 luglio torna l’arena cinematografica sotto le stelle
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