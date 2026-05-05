www.controradio.it Unifi. Mostra multimediale "Senzatomica" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:09 Share Share Link Embed

Le continue minacce di ricorso alle armi nucleari hanno riportato al centro dell’opinione pubblica il tema della presenza e della proliferazione di ordigni nucleari e la mostra (in questa sede in versione compact) ha l’obiettivo di far riflettere sul potenziale di ogni essere umano, in un viaggio alla scoperta di quello che è stato per riflettere sul presente e sul futuro.

Senzatomica (visibile fino al 15 maggio Atrio del Centro Didattico Universitario – Viale G.B. Morgagni 40/44, ingresso gratuito) è un progetto promosso dalla Fondazione Be the Hope ETS ed è sostenuta grazie all’Otto per mille dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. Iniziativa realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze.

Maria Paola Monaco, delegata Unifi all’Inclusione e Diversità

Alessja Trama responsabile delle relazioni esterne e della fondazione Be the Hope e responsabile del progetto Senzatomica