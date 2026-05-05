    Unifi. Mostra multimediale “Senzatomica”

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    Unifi. Mostra multimediale "Senzatomica"
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    Le continue minacce di ricorso alle armi nucleari hanno riportato al centro dell’opinione pubblica il tema della presenza e della proliferazione di ordigni nucleari e la mostra (in questa sede in versione compact) ha l’obiettivo di far riflettere sul potenziale di ogni essere umano, in un viaggio alla scoperta di quello che è stato per riflettere sul presente e sul futuro.

    Senzatomica (visibile fino al 15 maggio Atrio del Centro Didattico Universitario – Viale G.B. Morgagni 40/44, ingresso gratuito)  è un progetto promosso dalla Fondazione Be the Hope ETS ed è sostenuta grazie all’Otto per mille dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. Iniziativa realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze.

    Maria Paola Monaco, delegata Unifi all’Inclusione e Diversità

    Alessja Trama responsabile delle relazioni esterne e della fondazione Be the Hope e responsabile del progetto Senzatomica