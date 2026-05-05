    Il Salottino in Santo Spirito. Prima dell’inaugurazione incontro con gli abitanti del Quartiere

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    Il Salottino in Santo Spirito. Prima dell'inaugurazione incontro con gli abitanti del Quartiere
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    L’Associazione I Nuovi ETS ha vinto l’avviso pubblico per l’individuazione del soggetto gestore di “Santo Spirito Living Room”, il progetto del Comune di Firenze finanziato da Anci e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e del servizio civile universale, per l’assegnazione di uno spazio in piazza Santo Spirito, attualmente inutilizzato, a giovani under 35 per la realizzazione di programmi innovativi in ambito artistico-culturale. L’unità immobiliare in concessione gratuita è in Piazza Santo Spirito a Firenze al piano terreno al civico 22/r. Si tratta di un open space con servizio igienico per una superficie utile di circa 35 mq.

    “Inauguriamo il 15 maggio, ma desideriamo arrivare a quel giorno avendo già incontrato chi vive e frequenta questo quartiere”.

    Previsti  due momenti di incontro il 5 maggio in cui presenteremo il progetto e raccoglieremo idee, bisogni e desideri

    La partecipazione è libera, richiesta prenotazione  a [email protected].

    Claudia L. Marino   e Francesco Grossi  de I Nuovi