www.controradio.it Il Salottino in Santo Spirito. Prima dell'inaugurazione incontro con gli abitanti del Quartiere Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:10:25 Share Share Link Embed

L’Associazione I Nuovi ETS ha vinto l’avviso pubblico per l’individuazione del soggetto gestore di “Santo Spirito Living Room”, il progetto del Comune di Firenze finanziato da Anci e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e del servizio civile universale, per l’assegnazione di uno spazio in piazza Santo Spirito, attualmente inutilizzato, a giovani under 35 per la realizzazione di programmi innovativi in ambito artistico-culturale. L’unità immobiliare in concessione gratuita è in Piazza Santo Spirito a Firenze al piano terreno al civico 22/r. Si tratta di un open space con servizio igienico per una superficie utile di circa 35 mq.

“Inauguriamo il 15 maggio, ma desideriamo arrivare a quel giorno avendo già incontrato chi vive e frequenta questo quartiere”.

Previsti due momenti di incontro il 5 maggio in cui presenteremo il progetto e raccoglieremo idee, bisogni e desideri

La partecipazione è libera, richiesta prenotazione a [email protected].

Claudia L. Marino e Francesco Grossi de I Nuovi