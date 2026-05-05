Il progetto di Anci Toscana in collaborazione con Controradio dedicato alle professionalità che lavorano nelle istituzioni dei territori. Quattro Podcasts di venti minuti realizzati da Domenico Guarino, dai Comuni in piazza di Poggibonsi al welfare culturale, da Gorgona Smart Island fino al Comune di Scandicci. Ospiti dello studio della Controradio TV, il Direttore di Anci Toscana Simone Gheri e Domenico Guarino di Controradio, autore dei Podcast.
Comuni e comunità: le istituzioni raccontano
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