Unifi: laboratori sulla violenza di genere e punti di ascolto

L’Università di Firenze conferma il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere, lanciando nuove iniziative promosse dalla cabina di regia per il benessere fisico, psicologico e sociale della comunità universitaria, riunitasi presso il rettorato. Tra le principali azioni previste, l’attivazione di uno sportello antiviolenza rivolto a studenti, studentesse, personale docente e tecnico-amministrativo, realizzato in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. Parallelamente un programma di formazione permanente per diffondere una cultura della prevenzione e della consapevolezza. A partire dall’autunno, viene attivato un corso interdisciplinare (general course) specificamente dedicato al tema della violenza di genere, della durata di 21 ore e aperto all’intera comunità universitaria.

Maria Paola Monaco, coordinatrice dell’Osservatorio e delegata della rettrice all’Inclusione e Diversità