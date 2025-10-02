Mese dell’affido a Firenze: tredicesima edizione

Dal 2 ottobre la tredicesima edizione che apre con il consueto Open day informativo. Tante le iniziative per bambini, ragazzi e famiglie. Anche per il 2025 torna il Mese dell’Affido, tredicesima edizione, con le sue iniziative gratuite rivolte a bambini, ragazzi e alle famiglie. Si inizia giovedì 2 ottobre con l’Open day presso la Fratellanza Militare, piazza Santa Maria Novella 18, dalle ore 17, un incontro informativo a cura degli operatori del Centro Affidi del Comune di Firenze con le testimonianze delle famiglie affidatarie. Si prosegue sabato 4 ottobre alle 15,30 con l’evento “Un parco di magia! Con Harry Potter alla ricerca di…” al Parco dell’Anconella (via di Villamagna), un gioco per bambini e ragazzi organizzato dagli operatori del Centro Affidi in collaborazione con le Associazioni per le famiglie che collaborano con Centro.