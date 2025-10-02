Pistoia Musei. In Visita accoglie Velmare di Giacomo Balla

Pistoi Musei. In Visita accoglie Velmare di Giacomo Balla

Giacomo Balla (1871–1958) è il nuovo protagonista di In Visita, il progetto di Fondazione Pistoia Musei e Fondazione Caript che, giunto alla quarta edizione, propone approfondimenti dedicati a maestri di riferimento del ventesimo e ventunesimo secolo, attraverso l’esposizione temporanea di una o più opere. Dal 27 settembre 2025 al 22 febbraio 2026 a Pistoia, all’interno del percorso permanente di Palazzo de’ Rossi | Collezioni del Novecento, sarà possibile ammirare, per la prima volta insieme, Velmare (1919), proveniente dalla Collezione Credem di Reggio Emilia, e due rari esempi di dipinti su tela d’arazzo, eseguiti intorno al 1924, appartenenti rispettivamente a Fondazione Caript e a una collezione privata, entrambi titolati dall’artista Ballucecolormare. La mostra è curata da Monica Preti, direttrice generale di Fondazione Pistoia Musei, e Annamaria Iacuzzi, conservatrice delle Collezioni del Novecento, con il contributo di Elena Gigli, una delle massime esperte di Giacomo Balla. Determinante il supporto dell’Archivio Gigli per l’opera di Giacomo Balla e di Tornabuoni Arte.

