    Pisa: consiglio comunale su Gaza e mobilitazioni

    0
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    Pisa: consiglio comunale su Gaza e mobilitazioni
    Loading
    /

    Pisa: consiglio comunale su Gaza e mobilitazioni

    A Pisa ieri sera occupazione dei binari della stazione di Pisa e manifestazione pacifica che si è conclusa in piazza XX settembre, sotto il Comune, da giorni chiamata piazza Gaza.
    Mentre oggi in consiglio comunale  la seduta straordinaria  interamente dedicata al genocidio palestinese, alla vigilia dello sciopero generale.
    Ciccio Auletta capogruppo di Diritti in Comune

    Ciccio Auletta capogruppo Diritti in Comune