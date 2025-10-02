/
Pisa: consiglio comunale su Gaza e mobilitazioni
A Pisa ieri sera occupazione dei binari della stazione di Pisa e manifestazione pacifica che si è conclusa in piazza XX settembre, sotto il Comune, da giorni chiamata piazza Gaza.
Mentre oggi in consiglio comunale la seduta straordinaria interamente dedicata al genocidio palestinese, alla vigilia dello sciopero generale.
Ciccio Auletta capogruppo di Diritti in Comune
