www.controradio.it Un camper per i diritti in Toscana con Medu Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:07:29 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="NZLtpLhR7U"><a href="https://www.controradio.it/podcast/un-camper-per-i-diritti-in-toscana-con-medu/">Un camper per i diritti in Toscana con Medu</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/un-camper-per-i-diritti-in-toscana-con-medu/embed/#?secret=NZLtpLhR7U" width="500" height="350" title="“Un camper per i diritti in Toscana con Medu” — www.controradio.it" data-secret="NZLtpLhR7U" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Dal 28 settembre al 4 ottobre MEDU sarà protagonista di una campagna di raccolta fondi su 1 Caffè ETS per sostenere il progetto della clinica mobile.

Una visita medica, un ascolto, un orientamento per accedere al Servizio Sanitario Nazionale. Gesti semplici che possono fare la differenza per chi vive in condizioni di marginalità e incontra ostacoli nell’accesso alle cure. È questo il lavoro di Un Camper per i Diritti, il progetto di Medici per i Diritti Umani (MEDU) che dal 2004 porta prima assistenza sanitaria, ascolto e orientamento direttamente nei luoghi in cui vivono le persone più vulnerabili.



Marco Zanchetta, Medu