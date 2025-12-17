UE: quanto è profonda la crisi del sogno europeo? 17 Dicembre 2025 0 Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmailStampaTelegram www.controradio.it UE: quanto è profonda la crisi del sogno europeo? Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:06:33 Subscribe Share RSS Feed Share Link Embed Dopo le parole dell’ex presidente della commissione Romano Prodi (“il motore dell’Europa si è rotto”) ne abbiamo parlato con il prof. GIACOMO DELLE DONNE, docente di diritto Costituzionale alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa”