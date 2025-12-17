    UE: quanto è profonda la crisi del sogno europeo?

    0
    Europa
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    UE: quanto è profonda la crisi del sogno europeo?
    Loading
    /

    Dopo le parole dell’ex  presidente della commissione Romano Prodi (“il motore dell’Europa si è rotto”) ne abbiamo parlato con il prof. GIACOMO DELLE DONNE, docente di diritto Costituzionale alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa” 