Da Ray Charles a Paul McCartney: 200 manifesti celebrano 40 anni di grande musica al Mandela Forum

“Da Palasport a Forum: la storia del Nelson Mandela Forum in 40 anni di manifesti”. É stato tagliato il nastro dell’esposizione che, con 200 manifesti originali, ripercorre i principali eventi proposti dall’impianto fiorentino. Un viaggio dal 1985, quando fu inaugurato come Palasport Firenze, a oggi, attraverso la trasformazione in Nelson Mandela Forum: un grande tetto sotto al quale si svolgono tantissime attività dedicate all’incontro tra uomini e culture. Da mercoledì 17 dicembre la mostra si potrà visitare gratuitamente in occasione di tutti gli spettacoli in programma al Mandela. Sono previste inoltre visite su prenotazione, sempre a ingresso gratuito, in giorni e orari da concordare contattando il sito del palazzetto ([email protected]). L’esposizione è organizzata dall’Associazione Mandela Forum. Abbiamo raccolto le parole del suo presidente, Massimo Gramigni, che ha illustrato il senso di questo evento culturale di fronte a moti protagonisti del mondo dello spettacolo e della musica che hanno attraversato la storia del forum.