www.controradio.it "Cuore: Franti aveva ragione" al teatro Manzoni di Calenzano

L’intervista al regista e autore Lorenzo Degl’Innocenti.

Venerdì 19 dicembre 2025 ore 21,15

Sabato 20 dicembre 2025 ore 21,15

Domenica 21 dicembre 2025 ore 16,30

CUORE Franti aveva ragione

di Lorenzo Degl’Innocenti

liberamente tratto da “Cuore” di Edmondo De Amicis

con Matteo Dall’Olmo, Roberto Salemi, Francesco Merciai e Elena Talenti

regia di Lorenzo Degl’Innocenti

PRIMA NAZIONALE

Una produzione La Macchina del Suono

Siete pronti a fare a pezzi il libro Cuore? Arriva la rilettura che non ti aspetti: irriverente, fisica e comicissima.

Dimenticate il buonismo, la retorica patriottica e le lacrime facili. Benvenuti a “CUORE: FRANTI AVEVA RAGIONE”, lo spettacolo che ribalta il romanzo più amato e odiato della letteratura italiana, trasformandolo in un vortice di pura energia teatrale. In un’esplosione di ironia e ritmo, parteciperete a un gioco teatrale fisico e incalzante per riscoprire il lato più anarchico e inaspettatamente comico di un testo che tutti pensano di conoscere.

I celebri racconti mensili – dalla “Piccola Vedetta Lombarda” al “Tamburino Sardo” – si trasformano in esilaranti esercizi di stile. Ogni episodio diventa un pretesto per sperimentare linguaggi diversi, dal grottesco alla clownerie, mettendo a nudo i meccanismi narrativi e il moralismo di un’epoca. Il risultato è una satira sferzante e intelligente, che dialoga con il presente e ci interroga: siamo sicuri che i “buoni” fossero davvero così buoni e i “cattivi” così irrecuperabili?

Al centro di questa rivoluzione c’è lui, Franti. Non più l’incarnazione del male, ma un eroe ribelle, un bastian contrario che con la sua risata di sfida aveva forse già capito tutto. “CUORE: FRANTI AVEVA RAGIONE” è un omaggio alla sua disobbedienza, un invito a guardare oltre le apparenze e a mettere in discussione le verità imposte.