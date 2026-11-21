Una partita di calcetto tra turisti e i residenti, con i primi che hanno vita facile e vincono 6-0, anche perché l’arbitro espelle in massa i secondi. Questo il flash mob organizzato questa mattina dal comitato Salviamo Firenze per viverci, a pochi metri da Palazzo Vecchio, dove erano in corso gli Stati generali del turismo, in mezzo a passanti e curiosi.
Un lato di piazza San Firenze si è trasformato in un campo di calcetto con porte e pallone per una sfida impari, visto che alla squadra dei turisti viene consentito di mettere i trolley a difesa dei propri ‘pali’. La sfida viene intertotta sul 3-0 quando l’arbitro espelle anche l’ultimo residente. E così, secondo il personale regolamento di Salviamo Firenze arrivano altri tre gol di penalizzazione e il fischio finale.
“E’ la degna conclusione degli Stati generali del turismo in formato mignon”, afferma il portavoce Massimo Torelli (AUDIO). “Una partita che si conclude nell’unica maniera possibile, e coerente con le scelte dell’amministrazione: l’inevitabile espulsione dal campo di massa dei residenti e la scontata e voluta vittoria di chi specula sulla nostra città. Ma se per Palazzo Vecchio noi siamo invisibili, noi esistiamo, ci siamo e resistiamo”.