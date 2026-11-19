www.controradio.it Tumore al pancreas, mozione Avs per accesso gratuito al farmaco daraxonrasib Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:32 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="iiktwgZuVW"><a href="https://www.controradio.it/podcast/tumore-al-pancreas-mozione-avs-per-accesso-gratuito-al-farmaco/">Tumore al pancreas, mozione Avs per accesso gratuito al farmaco daraxonrasib</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/tumore-al-pancreas-mozione-avs-per-accesso-gratuito-al-farmaco/embed/#?secret=iiktwgZuVW" width="500" height="350" title="“Tumore al pancreas, mozione Avs per accesso gratuito al farmaco daraxonrasib” — www.controradio.it" data-secret="iiktwgZuVW" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Una mozione per garantire l’accesso, a carico del sistema sanitario pubblico, al farmaco daraxonrasib per il trattamento del tumore al pancreas, è stata presentata dal gruppo consiliare Avs in Regione Toscana, in occasione della Giornata mondiale del tumore al pancreas. L’atto impegna la Giunta regionale ad attivarsi per garantire un accesso “tempestivo, gratuito ed equo” al nuovo farmaco che costa 40 mila euro al mese. L’iniziativa è stata illustrata da Massimiliano Ghimenti e Diletta Fallani del gruppo Avs insieme ad Aldo Picchi, attivista e paziente.

Massimiliano Ghimenti e Aldo Picchi