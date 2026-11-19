È già partita la corsa al rettorato dell’Università di Firenze. Il mandato di Alessandra Petrucci scadrà a metà 2027, ma negli ambienti accademici si stanno già delineando alleanze e candidature. Sono quattro i nomi che circolano con maggiore insistenza, con Giovanni Ferrara del DIEF al momento considerato favorito. Sullo sfondo, le grandi questioni che attendono il futuro rettore: dalla crisi abitativa e il caro affitti per gli studenti agli effetti della denatalità, fino al nodo dell’aeroporto di Firenze.
Rettorato Unifi, partita la corsa dei candidati
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