Tramvia: via a pali e fili se arrivano soldi per le batterie

Da settembre i cantieri della nuova linea di tramvia Libertà-Bagno a Ripoli saranno attivi contemporaneamente su tutti i 7,2 chilometri di tracciato. E Palazzo Vecchio chiederà a Roma i 24 milioni di euro necessari per aggiungere le batterie ai tram oggi in circolazione, così da togliere i pali ed i fili in piazza dell’Unità e piazza Stazione e in «tratti di pregio nel centro», come Porta a Prato e la Fortezza. Alle ore 08:40 siamo in diretta con Raffaele Palumbo da piazza Adua, di fronte alla stazione di Firenze Santa Maria Novella, con l’architetto Egidio Raimondi ed altri ospiti.