Al via la raccolta farmaci da banco per persone in difficoltà

Compie 25 anni la Giornata nazionale di Raccolta del Farmaco – Si svolge a partire da oggi fino al 10 febbraio la Giornata nazionale di Raccolta del Farmaco (GRF), storica campagna di solidarietà promossa da Banco Farmaceutico, che quest’anno taglia il traguardo del quarto di secolo. In oltre 5.800 farmacie che partecipano in ogni città, si dona uno o più medicinali da banco. Serve più di 1 milione di farmaci, per 463.000 persone in condizioni dpovertà sanitaria di cui si prendono cura 2.000 realtà assistenziali. La Raccolta dura una settimana. È possibile grazie a 25.000 volontari e 20.000 farmacisti

Maurizio Ghignone responsabile del banco farmaceutico di Firenze e provincia