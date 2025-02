www.controradio.it Educazione all’affettività a scuola Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:52 Share Share Link Embed

Educazione all’affettività a scuola

Circle time, ascolto reciproco, giochi sulle emozioni condivise, spazi di confronto del proprio vissuto, interazioni corporee, visioni di filmati e letture di testi. Sono alcune delle nuove esperienze collettive che coinvolgeranno in spazi e momenti diversi studenti, studentesse e docenti dell’Istituto Comprensivo di Greve in Chianti nell’ambito del primo progetto chiantigiano che investe sul valore e i benefici dell’educazione affettiva nei contesti scolastici. Il progetto è promosso e realizzato dall’assessorato alle Politiche educative del Comune di Greve in Chianti in collaborazione con Chiantiform. Tra gli obiettivi dell’iniziativa in partenza a febbraio, la promozione di relazioni sane e rispettose degli altri, la costruzione di legami di fiducia tra pari e con gli adulti di riferimento, l’introduzione di un cambiamento culturale che favorisca il dialogo e l’empatia tra i cittadini e le cittadine del futuro. Gli appuntamenti saranno condotti tra gli altri da Marta Monnecchi, docente di scuola secondaria di primo grado presso Scuola-Città Pestalozzi (foto).

l’assessore alle Politiche educative Giacomo Amalfitano