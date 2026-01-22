www.controradio.it Tramvia per Sesto Fiorentino: ok a progetto, partenza lavori nel 2027 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:41 Share Share Link Embed

La conferenza dei servizi ha approvato il progetto definitivo per la linea della tramvia 2.2 che collegherà l’aeroporto di Peretola con il centro di Sesto Fiorentino.