Tramvia per Sesto Fiorentino: ok a progetto, partenza lavori nel 2027

La conferenza dei servizi ha approvato il progetto definitivo per la linea della tramvia 2.2 che collegherà l’aeroporto di Peretola con il centro di Sesto Fiorentino.
I lavori potrebbero partire nel 2027 e la linea potrebbe entrare in funzione nel 2029. E’ quanto ha annunciato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, dopo un tavolo tecnico di aggiornamento sullo stato dei lavori per la rete tramviaria fiorentina.
Giani ha anche parlato del progetto per il prolungamento della tramvia dall’ospedale di Careggi fino all’ospedale pediatrico Meyer.
