www.controradio.it Cgil Pisa, 'da Venezi dichiarazioni gravi e inopportune' Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:25 Share Share Link Embed

“Beatrice Venezi ha rilasciato dichiarazioni gravi e inappropriate, denigrando pubblicamente il ruolo dei sindacati e il lavoro delle maestranze”. Lo afferma in una nota la Slc Cgil commentando le parole della direttrice d’orchestra, che domani e domenica dirigerà la”Carmen” di Bizet al Teatro Verdi di Pisa, relative alle polemiche del suo incarico al teatro La Fenice. “Il Verdi non è un palcoscenico per esternazioni ideologiche o battute fuori luogo: è un luogo di lavoro pubblico, dove operano professionalità che affrontano precarietà, carichi crescenti e continui tagli ai finanziamenti decisi dal governo Meloni”, dice Samuele Falossi, segretario generale Slc-Cgil della provincia di Livorno e Pisa.