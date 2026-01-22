www.controradio.it “Siete presente”, il bando a sostegno volontariato giovanile cresce e sfiora i 500 mila euro Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:31 Share Share Link Embed

Al via la quinta edizione del bando “Siete Presente – Giovani e associazionismo”, realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana – Giovanisì, in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, e da undici Fondazioni bancarie toscane. Obiettivo: andare a finanziare almeno 99 progetti con 495 mila euro. A questa edizione si aggiungono 30mila euro di Unicoop Firenze che andranno a sostenere sei progetti dell’area pistoiese.