Al via la quinta edizione del bando “Siete Presente – Giovani e associazionismo”, realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana – Giovanisì, in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, e da undici Fondazioni bancarie toscane. Obiettivo: andare a finanziare almeno 99 progetti con 495 mila euro. A questa edizione si aggiungono 30mila euro di Unicoop Firenze che andranno a sostenere sei progetti dell’area pistoiese.
“Siete presente”, il bando a sostegno volontariato giovanile cresce e sfiora i 500 mila euro
/
RSS Feed