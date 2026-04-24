www.controradio.it Toscana Diffusa: presentato bando da 10ml. Giani: CPR ad Aulla contrastato con filosofia valorizzazione territori Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:27 Share Share Link Embed

Toscana Diffusa. Presentato un nuovo bando da 10 milioni di euro per rivitalizzare i servizi pubblici nei 194 comuni della Toscana diffusa, attraverso la rigenerazione urbana: la nuova tornata di finanziamenti arriva dopo i 170 milioni di euro già stanziati dalla Regione da febbraio 2025 a oggi. L’avviso partirà l’1 giugno: le domande potranno essere inoltrate entro il 30 ottobre per via telematica.

Nel nuovo bando particolare attenzione viene riservata agli interventi per lo sviluppo dei servizi educativi e didattici, a carattere sociale, di protezione civile, per la promozione delle attività culturali, come musei e teatri e per il miglioramento e la riqualificazione dell’impiantistica sportiva pubblica. Spazio anche alle politiche dell’abitare, in particolare per le iniziative di ristrutturazione di immobili pubblici destinati a edilizia residenziale pubblica e sociale.

Sentiamo il presidente della giunta regionale Eugenio Giani, che ha sottolineato come la decisione di fare un CPR ad Aulla contrasti proprio con la filosofia di valorizzazione dei territori che è alla base della strategia Toscana Diffusa