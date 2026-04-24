www.controradio.it 25 Aprile sul "Sentiero della Memoria", in cammino sui passi dei partigiani Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:08 Share Share Link Embed

Quando la memoria è in cammino il paesaggio prende un’altra forma, quella del coraggio e del sacrificio dei molti che caddero per la libertà. «Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati», ricorda Piero Calamandrei.

Siamo tornati in uno di quei luoghi violentati dalla guerra, dove ancora resiste l’eco dei martiri, un percorso che, per questo 81° anniversario della Liberazione, ritrova Pievecchia, Berceto e Podernuovo, tra Pontassieve e Pelago: 30 km sola andata, circa 10 ore di a piedi, e una fatica che non ha niente in comune con quella che fu dei partigiani, oltre che di contadini, donne, bambini e anziani per cercare di sopravvivere alla furia nazifascista. A condurci sul “sentiero della memoria”, Marco del Panta, guida esperta di itinerari storici, in particolare lungo la linea gotica, e Marica Renai, presidente Anpi di Pontassieve-Pelago