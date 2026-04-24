Biffoni apre la ‘nuova stagione’ per diventare sindaco di Prato

Davanti ad un auditorium della Camera di Commercio tutto esaurito il conigliere regionale Matteo Biffoni ha aperto la sua corsa per le amministrative di maggio puntando a diventare sindaco per la terza volta per il centrosinistra ma con un campo ancora più largo, incluso il M5S e con un cambio di registro per una città cambiata e ‘una nuova stagione’ politica anche per lo stesso Biffoni.
Presente in platea il presidente Giani, il segretario reggente Di Sanzo, fedelissimi, la lista civica e gli alleati.
Sentiamolo nell’intervista a cura di Giorgio Bernardini