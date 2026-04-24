www.controradio.it Biffoni apre la 'nuova stagione' per diventare sindaco di Prato Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:37 Share Share Link Embed

Davanti ad un auditorium della Camera di Commercio tutto esaurito il conigliere regionale Matteo Biffoni ha aperto la sua corsa per le amministrative di maggio puntando a diventare sindaco per la terza volta per il centrosinistra ma con un campo ancora più largo, incluso il M5S e con un cambio di registro per una città cambiata e ‘una nuova stagione’ politica anche per lo stesso Biffoni.

Presente in platea il presidente Giani, il segretario reggente Di Sanzo, fedelissimi, la lista civica e gli alleati.

Sentiamolo nell’intervista a cura di Giorgio Bernardini