PA Awards 2025 - Prima Edizione del Premio Nazionale Eventi dei Comuni Italiani a Scandicci

La newsline · 24 aprile 2026 · 11 min

Abstract

Il Centro Rogers di Scandicci ha ospitato Future Days e la prima edizione del PA Awards, premio nazionale dedicato agli eventi dei comuni italiani. L'iniziativa promossa da JETS ha riunito imprese, istituzioni e professionisti per confrontarsi su innovazione, intelligenza artificiale e nuove competenze. Oltre 500 partecipanti e 35 progetti in gara hanno decretato il successo dell'evento.