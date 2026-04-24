PA Awards 2025 - Prima Edizione del Premio Nazionale Eventi dei Comuni Italiani a Scandicci
La newsline · 24 aprile 2026 · 11 min
Abstract
Il Centro Rogers di Scandicci ha ospitato Future Days e la prima edizione del PA Awards, premio nazionale dedicato agli eventi dei comuni italiani. L'iniziativa promossa da JETS ha riunito imprese, istituzioni e professionisti per confrontarsi su innovazione, intelligenza artificiale e nuove competenze. Oltre 500 partecipanti e 35 progetti in gara hanno decretato il successo dell'evento.
Capitoli
00:00 Introduzione Future Days e PA Awards
01:04 Intervista ad Andrea Fontanelli CEO JETS
03:37 Intelligenza artificiale e comunicazione
03:42 Intervista a Lisa Ciardi Vice Presidente CNA
05:08 Intervista all'Assessora di Scandicci
07:29 Intervista a Giada Ciompi Presidente Giuria
09:25 Intervista a Marco Leporatti Confcommercio