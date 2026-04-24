www.controradio.it 25 Aprile: le Cooperative di Comunità, una storia di 'Resistenza' Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:06:09 Share Share Link Embed

Ci sono luoghi che reinventano la realtà. Che capovolgono le regole scritte, vedendo e perseguendo nuove strade per esistere e, nell’esistere, cambiare il mondo attraverso cambi di prospettive. In un mondo dove l’egoismo sociale e individuale induce nuove forme di sopraffazione e fascismo, Storie di donne, uomini e comunità, il film di Paola Traverso e Vincenzo Franceschini prodotto da TCC Teatro Cooperativa, Il Gigante e Big Bang Production, nasce da un cammino lungo e irregolare, tra territori segnati dal silenzio e dalla resistenza quotidiana.

Un viaggio – fisico, poetico e politico – tra paesi e città segnati dall’abbandono, dalla crisi produttiva, dalla marginalità geografica e sociale. Eppure, proprio in questi spazi, si incontrano forme nuove di coabitazione, impresa, cura del territorio e dei legami. Del film abbiamo parlato con il produttore, Massimo d’Orzi.