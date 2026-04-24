    25 Aprile: le Cooperative di Comunità, una storia di ‘Resistenza’

    0
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    25 Aprile: le Cooperative di Comunità, una storia di 'Resistenza'
    Loading
    /

    Ci sono luoghi che reinventano la realtà. Che capovolgono le regole scritte, vedendo e perseguendo nuove strade per esistere e, nell’esistere, cambiare il mondo attraverso cambi di prospettive. In un mondo dove l’egoismo sociale e individuale induce nuove forme di sopraffazione e fascismo,  Storie di donne, uomini e comunità, il film di Paola Traverso e Vincenzo Franceschini prodotto da TCC Teatro Cooperativa, Il Gigante e Big Bang Production, nasce da un cammino lungo e irregolare, tra territori segnati dal silenzio e dalla resistenza quotidiana.

    Un viaggio – fisico, poetico e politico – tra paesi e città segnati dall’abbandono, dalla crisi produttiva, dalla marginalità geografica e sociale. Eppure, proprio in questi spazi, si incontrano forme nuove di coabitazione, impresa, cura del territorio e dei legami. Del film abbiamo parlato con il produttore, Massimo d’Orzi.