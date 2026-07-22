www.controradio.it Toscana, approvata la prima legge regionale sull'intelligenza artificiale in Italia Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:27 Share Share Link Embed

La Toscana fa da apripista in Italia sul fronte dell’intelligenza artificiale. Il Consiglio regionale ha approvato in via definitiva la prima legge organica dedicata all’uso responsabile e consapevole dell’IA. Il provvedimento, proposto dalla Giunta e arricchito da un pacchetto di emendamenti, introduce nuovi diritti per i cittadini e strumenti di controllo sull’impiego degli algoritmi nella pubblica amministrazione.