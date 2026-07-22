www.controradio.it Ance Toscana: il PNRR corre, frena il settore privato post-bonus, per la casa è crisi abitativa Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:29 Share Share Link Embed

L’edilizia toscana continua a correre grazie ai cantieri del PNRR – il 79% dei cantieri è già in fase avanzata – ma dietro i numeri positivi si nascondono alcune criticità: il rallentamento degli investimenti privati dopo la stagione dei bonus, una crisi abitativa sempre più marcata e la difficoltà delle imprese a trovare personale qualificato. È il quadro tracciato da Ance Toscana, che chiede di trasformare il modello organizzativo sperimentato con il Piano nazionale di ripresa e resilienza in una regola stabile per il settore.