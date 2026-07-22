    FORME Festival. Luca Zamoc all’opera sul secondo murale 

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    FORME Festival. Luca Zamoc all'opera sul secondo murale 
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    Montespertoli – prosegue FORME Festival con la realizzazione del secondo murale ad opera dell’artista Luca Zamoc. L’artista ha realizzato un murale a  all’angolo tra via Roma e via Alighieri. L’opera, parte del festival di arte pubblica FORME, si ispira alla memoria rurale del borgo, celebrando la vita contadina e l’antica tradizione della lavorazione della paglia. FORME è un festival di arte pubblica del Comune di Montespertoli in co-progettazione con l’associazione A Testa Alta A.P.S., con la curatela di Street Levels Gallery e realizzato grazie al sostegno di Fondazione CR Firenze