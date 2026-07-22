www.controradio.it FORME Festival. Luca Zamoc all'opera sul secondo murale Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:04:11 Share Share Link Embed

Montespertoli – prosegue FORME Festival con la realizzazione del secondo murale ad opera dell’artista Luca Zamoc. L’artista ha realizzato un murale a all’angolo tra via Roma e via Alighieri. L’opera, parte del festival di arte pubblica FORME, si ispira alla memoria rurale del borgo, celebrando la vita contadina e l’antica tradizione della lavorazione della paglia. FORME è un festival di arte pubblica del Comune di Montespertoli in co-progettazione con l’associazione A Testa Alta A.P.S., con la curatela di Street Levels Gallery e realizzato grazie al sostegno di Fondazione CR Firenze