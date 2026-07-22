www.controradio.it Protesta a Livorno, 'area degli Orti urbani non deve essere cementificata' Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:07:47 Share Share Link Embed

Protesta a Livorno del comitato degli Orti Urbani con un partecipato presidio lunedì scorso davanti alla sede dell’azienda Frangerini, costruttore livornese, per contestare la realizzazione di quattro palazzi in un’area verde di 6 ettari nella zona di via Goito, che da anni è in parte occupata e in gran parte in stato di abbandono. Frangerini si è aggiudicato l’area recentemente ad un’asta fallimentare. Nel piano urbanistico del comune su quell’area c’è il vincolo di costruire per un 20% e di realizzare un parco pubblico sul restante 80%.

Giovanni Ceraolo del sindacato Asia Usb