Misure più stringenti per fermare i fenomeni di sfruttamento degli animali legati all’accattonaggio. E’ quanto chiede Lorenzo Masi, capogruppo M5s in Consiglio comunale a Firenze, che ha presentato un question time, sollecitando l’amministrazione a rafforzare gli strumenti di tutela nei confronti degli animali impiegati nell’accattonaggio. “In questi anni migliaia di cittadini hanno chiesto al Comune un cambio di passo, con due raccolte firme e numerose proposte avanzate insieme alle associazioni animaliste per rendere più efficace il contrasto al fenomeno” ricorda Masi.
Masi (M5s) ‘accattonaggio con animali va contrastato con più forza’
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