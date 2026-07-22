www.controradio.it Masi (M5s) 'accattonaggio con animali va contrastato con più forza' Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:05:23 Share Share Link Embed

Misure più stringenti per fermare i fenomeni di sfruttamento degli animali legati all’accattonaggio. E’ quanto chiede Lorenzo Masi, capogruppo M5s in Consiglio comunale a Firenze, che ha presentato un question time, sollecitando l’amministrazione a rafforzare gli strumenti di tutela nei confronti degli animali impiegati nell’accattonaggio. “In questi anni migliaia di cittadini hanno chiesto al Comune un cambio di passo, con due raccolte firme e numerose proposte avanzate insieme alle associazioni animaliste per rendere più efficace il contrasto al fenomeno” ricorda Masi.