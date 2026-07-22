www.controradio.it Giani, la Toscana ha realizzato il 100% gli interventi del Pnrr in sanità Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:30 Share Share Link Embed

“Li sto inaugurando uno dietro l’altro. Ieri mi ha fatto molto piacere vedere all’Isola d’Elba, che non è certo avida di critiche o di considerazioni sulla marginalità dell’arcipelago, cittadini, medici e operatori sanitari veramente contenti del 1,7 milioni con cui abbiamo ristrutturato la casa di comunità”. Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, facendo il punto degli investimenti del Pnrr in sanità.