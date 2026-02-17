www.controradio.it Torna Testo alla Leopolda. Alle 10.00 anche su Controradio Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:11 Share Share Link Embed

Dal 27 febbraio al 1° marzo prossimi, la Stazione Leopolda di Firenze ospita la quinta edizione di TESTO [Come si diventa un libro], evento dedicato all’editoria contemporanea e ai suoi protagonisti, organizzato da Pitti Immagine in collaborazione con Stazione Leopolda e ideato da Todo Modo. 169 case editrici, oltre 180 autrici e autori da tutto il mondo e quasi 200 appuntamenti in programma.

Si inaugura quest’anno la collaborazione con CONTRORADIO, che durante la fiera ospiterà ogni mattina sulle proprie frequenze Radio Gridolini, voce di TESTO fin dalla prima edizione e sarà presente con Raffaele Palumbo e Chiara Brilli per presentare in diretta gli appuntamenti della giornata in Leopolda, venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 10.30.

AUDIO: Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine

Il tema della quinta edizione è ESTRO. Cinque lettere come cinque sono le edizioni della manifestazione, uno scambio di consonanti, un richiamo ad aguzzare la vista, uno scherzo leggero ma non casuale. Perché l’estro è sinonimo di creatività, di vivacità intellettuale, di irrequietezza interiore, di ispirazione improvvisa. Dal greco oîstros, “tafano”, anche col valore figurativo di “ciò che pungola”, che ci spinge a pensare. E proprio un tafano è il tema grafico di TESTO 2026.

Realizzato con il patrocinio e il sostegno della Regione Toscana e del Comune di Firenze, anche quest’anno TESTO intesse un’ampia rete di collaborazioni in città e non solo: con il Gabinetto Vieusseux, per gli omaggi ad alcuni grandi della letteratura; con la sede IED di Firenze; con il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato, che porterà l’archivio di Lara-Vinca Masini in mostra alla Leopolda; per la prima edizione con il Kunsthistorisches Institut in Florenz, che da poco ospita la Biblioteca Serlupiana TESTO e ne offrirà uno scorcio a TESTO con un incontro dedicato a Pico della Mirandola; con la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, dove si terranno una visita guidata alla Biblioteca e alla mostra Storie parallele. Olschki e BNCF nella Firenze del Novecento, e un incontro dedicato al Fondo Olschki; con l’Associazione culturale La Nottola di Minerva ETS, per il progetto “Identities. Leggere il contemporaneo”; con il cinema La Compagnia, che al mondo dei libri dedicherà un programma di tre proiezioni; con Institut Français Italia e Librairie française de Florence.

La Regione Toscana sarà inoltre presente a TESTO con un proprio stand. Lo spazio sarà dedicato a un focus speciale sull’80° anniversario del voto alle donne e sulla situazione in Iran. Attraverso il progetto La Toscana delle Donne, la Regione ha infatti scelto di dare voce alla protesta delle donne iraniane sostenendone la lotta per la libertà e i diritti. Sarà l’occasione per ricordare, a un anno dalla scomparsa, Oliviero Toscani, che al progetto La Toscana delle Donne aveva dato il suo contributo.