Amministrative Pistoia: sarà sfida Celesti-Capecchi

Giochi fatti per la sfida delle comunali a Pistoia, uno dei tre capoluoghi di provincia al voto in Toscana a maggio, assieme a Prato ed Arezzo. I candidati in campo non sono però dei maggiori partiti delle rispettive coalizioni.

Anna Maria Celesti sfiderà Giovanni Capecchi nella corsa a sindaco di Pistoia alle elezioni amministrative anticipate della prossima primavera. Il centrodestra ha sciolto le riserve nelle ultime ore indicando l’attuale sindaca facente funzione come candidata unitaria della coalizione, dopo il passo indietro dell’assessore meloniano al commercio Gabriele Sgueglia, che ha scelto di favorire la compattezza dello schieramento.

Celesti, di Forza Italia, ha preso le redini del Comune dopo il passaggio in Regione dell’ex sindaco Alessandro Tomasi, il meloniano approdato in Regione per guidare l’opposizione. Ora si prepara a guidare la campagna elettorale puntando sulla continuità amministrativa dell’esperienza di governo cittadino. L’ufficializzazione della candidatura è attesa a breve, mentre la coalizione lavora alla definizione delle liste.

Sul fronte opposto il centrosinistra ha scelto di convergere sul profilo civico di Capecchi, già assessore alla Cultura nella giunta di Renzo Berti, sostenuto dal campo largo e appoggiato dai vertici regionali, a partire dal deputato dem Marco Furfaro e dal presidente della Toscana Eugenio Giani. La sua candidatura ha contribuito a ricompattare una coalizione che nelle scorse settimane aveva mostrato divisioni interne, mobilitando anche una parte del mondo culturale e associativo pistoiese. Si profila così un confronto tra due figure con storie e percorsi differenti: da una parte l’esperienza di governo locale di Celesti, dall’altra la proposta civica di Capecchi. Una sfida che entrerà nel vivo nelle prossime settimane e che segnerà il futuro amministrativo della città.