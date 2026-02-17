www.controradio.it Bombardieri (Uil): 'Mps e Giani i più assenti in vertenza Beko' Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:03:47 Share Share Link Embed

“Monte dei Paschi ed Eugenio Giani mi pare che siano gli attori più assenti della vertenza Beko a Siena”. Lo ha detto il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri parlando con i giornalisti a margine di un’iniziativa del sindacato nella città toscana.

“Mi chiedo come mai Monte dei Paschi non abbia mai valutato l’opportunità di investire, non di fare regali, ma di investire su un sito produttivo che sta a Siena” ha aggiunto Bombardieri che ha poi sottolineato: “Anche al presidente della Regione Toscana dico che i fondi per la formazione sono importanti, ma arrivano dal Fondo sociale europeo; forse c’è necessità di maggiore protagonismo, di chiedere scelte, di farsi portavoce rispetto al Governo della necessità di affrontare la vertenza Beko e di fare scelte di politica industriale sul territorio”.

DELLA VERTENZA BEKO ABBIANO PARLATO CON PAOLO FANTAPPIE’, segretario UIL Toscana