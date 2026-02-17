www.controradio.it “Lui, Enrico”, Anna Meacci porta la memoria di Berlinguer nei Circoli Arci di Firenze e provincia Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:28 Share Share Link Embed

Lo spettacolo di Anna Meacci “Lui, Enrico”, presentato in anteprima in occasione della mostra “I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer” al Nelson Mandela Forum, parte con una sua rassegna che toccherà sette diverse Case del Popolo e Circoli Arci di Firenze e provincia. Il tour partirà il 6 Marzo al Circolo Arci “Bruno Baldini” di Barberino di Mugello. Tutti gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito con tessera Arci. La visione alla base del progetto “Lui, Enrico” è quella di un teatro che torna a essere presidio culturale, luogo di memoria attiva e spazio di incontro.