Torna il Libro della Vita, l’apertura con Nicola Gratteri

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SCANDICCI. Parte la XIII edizione del Libro della Vita, la rassegna che chiede ai suoi protagonisti di parlare in un’ora del libro che ha cambiato la propria vita. Per questa edizione, l’apertura è stata affidata al Procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri che con il giornalista Antonio Nicaso parlerà di “50 anni di ‘ndrangheta”. All’Auditorium Rogers in piazza della Resistenza a Scandicci, domenica 15 novembre 2026, eccezionalmente alle ore 18:00. Sentiamo la Sindaca si Scandicci Claudia Sereni.