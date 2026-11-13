www.controradio.it Il nuovo libro di Alessandro De Angelis "Servire al Popolo" Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:10:52 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="XZ8ZB2uDFw"><a href="https://www.controradio.it/podcast/il-nuovo-libro-di-alessandro-de-angelis-servire-al-popolo/">Il nuovo libro di Alessandro De Angelis “Servire al Popolo”</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/il-nuovo-libro-di-alessandro-de-angelis-servire-al-popolo/embed/#?secret=XZ8ZB2uDFw" width="500" height="350" title="“Il nuovo libro di Alessandro De Angelis “Servire al Popolo”” — www.controradio.it" data-secret="XZ8ZB2uDFw" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

FIRENZE. Alessandro De Angelis è uno dei più noti giornalisti, notisti politici e opinionisti italiani; già vice direttore dell’Huffington Post ed editorialista per La Stampa. Nel suo libro “Servire il popolo” De Angelis esplora le metamorfosi del populismo, il rapporto sempre più ambiguo tra classe dirigente e consenso, e l’illusione della rappresentanza nella politica contemporanea, smontando con ironia e rigore cronistico le retoriche del potere. La presentazione fiorentina ci sarà sabato 14 novembre 2026 alle ore 17:00 alla Giunti Odeon con Dario Nardella e Claudia Fusani.