www.controradio.it Torna alla Visarno Arena Opel Firenze Rocks, che nel 2026 giunge alla sua ottava edizione. Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:04 Share Share Link Embed

Ad aprire il festival, venerdì 12 giugno, saranno Lenny Kravitz e Salmo, entrambi per la prima volta sul palco del festival prodotto da Live Nation Italia in collaborazione con Le Nozze di Figaro. Sabato 13 giugno sarà la volta di Robbie Williams. Domenica 14 giugno gran finale con il ritorno di The Cure. Tra gli elementi chiave, l’introduzione di un sistema di misurazione scientifica dell’impatto ambientale dei grandi eventi musicali.

AUDIO: la sindaca Funaro, Roberto de Luca presidente Live Nation Italia, Massimo Manetti presidente Camera di Commercio di Firenze e Laura Masi presidente Fondazione Destination Florence.