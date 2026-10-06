Torna a Firenze il Middle East Now, il Festival cinematografico del Medioriente

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FIRENZE. Si apre martedì 6 ottobre 2026 presso il Cinema La Compagnia (Via Cavour 50/r, Firenze) la 17ª edizione di Middle East Now, il festival cinematografico e culturale punto di riferimento per il racconto e l’approfondimento delle culture contemporanee del Medio Oriente e del Nord Africa. La serata prende il via alle ore 21:00 con la performance live del cantautore italo-iraniano residente a Firenze dal 1993. A seguire Opening Night di cinema d’autore con A Fox Under a Pink Moon di Mehrdad Oskouei e Soraya Akhalaghi (Iran, Francia, Regno Unito, Danimarca, Austria, 2025, 76’), un film che è un autoritratto magnetico e urgente, già vincitore del premio come miglior documentario al prestigioso festival IDFA (International Documentary Festival Amsterdam).
Roberto Ruta è con Lisa Chiari direttore del Festival.