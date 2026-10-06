Filippo Cogliandro inaugura  la seconda edizione di Mangiarsi le parole

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FIRENZE. Sarà dedicata alla legalità il primo appuntamento della seconda edizione di Mangiarsi le parole. Protagonista lo chef Filippo Cogliandro che presenterà il suo libro “Io chef per la mia terra”, scritto a quattro mani con Oreste Paliotti. Dopo l’anteprima con lo chef stellato Michele Biagiola lo scorso 28 aprile, Mercoledì 7 ottobre il primo appuntamento con la rassegna di eventi letterario-gastronomici. Lo chef dialoga con Domenico Guarino, Marco Gemelli (Il Forchettiere) Mimma Dardano (presidente Associazione il Gomitolo), all’ Istituto Alberghiero A.Saffi, via del Mezzetta 15, Firenze (zona San Salvi). Alle 17.00 la presentazione, alle 19.00 le degustazioni.
Ideatore del progetto è Domenico Guarino.