Tomasi: sanità, casa e opportunità per i giovani al centro del mio programma 21 Agosto 2025

Mentre manca ancora l'ufficializzazione, Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, e candidato in pectore del centrodestra alle prossime elezioni regionali, stamattina è stato ospite ai nostri microfoni