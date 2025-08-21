“Riccardo Torregiani, Partigiano, Resistente, Uomo di Pace” 21 Agosto 2025 0 Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmailStampaTelegram www.controradio.it “Riccardo Torregiani, Partigiano, Resistente, Uomo di Pace” Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:03 Subscribe Share RSS Feed Share Link Embed Dieci anni fa la scomparsa di Riccardo Torrigiani, il 29 agosto tante iniziative per ricordarlo. Ne abbiamo parlato con MANUELA GIUGNI