    Firenze, "deturpa lo skyline": fa discutere il 'cubo' dell'ex Teatro Comunale

    Ex Teatro comunale, cubo bianconero
    Polemiche al fulmicotone per   il profilo dei nuovi edifici che stanno sorgendo  nell’area dell’ex teatro comunale. Ne abbiamo parlato con Marcello Mancini, ex caporedattore della Nazione