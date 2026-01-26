www.controradio.it Tecnologia, potere e disuguaglianze: quello che non ha funzionato Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:19:31 Share Share Link Embed

Le disuguaglianze che attraversano la nostra società e l’enorme potere di influenza che le Big Tech globali esercitano nella nostra vita quotidiana e sulla politica. Presentazione di “Qualcosa è andato storto. Come i social network e l’intelligenza artificiale ci hanno rubato il futuro” (edito da Solferino) e Il nuovo rapporto di Oxfam, Nel baratro della disuguaglianza. Come uscirne e prendersi cura della democrazia, lanciato in occasione dell’apertura dei lavori del World Economic Forum di Davos..