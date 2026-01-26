    Tecnologia, potere e disuguaglianze: quello che non ha funzionato

    0
    Le disuguaglianze che attraversano la nostra società e l’enorme potere di influenza che le Big Tech globali esercitano nella nostra vita quotidiana e sulla politica.  Presentazione di “Qualcosa è andato storto. Come i social network e l’intelligenza artificiale ci hanno rubato il futuro” (edito da Solferino) e Il nuovo rapporto di Oxfam, Nel baratro della disuguaglianza. Come uscirne e prendersi cura della democrazia, lanciato in occasione dell’apertura dei lavori del World Economic Forum di Davos..
    Riccardo Luna, autore, giornalista, divulgatore e socio di Oxfam Italia   Roberto Barbieri, Direttore Generale di Oxfam Italia 