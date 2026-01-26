www.controradio.it Lavorare la vita. I Podcast di Controradio sul lavoro Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:09:56 Share Share Link Embed

TOSCANA. Lunedì 26 alle ore 9.35 inizia la seconda parte di Lavorare la Vita, il ciclo di podcast sul tema del lavoro iniziato con le prime 5 puntate su Piombino. Le seguenti 5 si possono ascoltare su Controradio, sulle piattaforme podcast e sul sito di Controradio. Si inizia lunedì 26 con la puntata Breda: morire d’amianto. E si prosegue nelle settimane successive con Bekaert – la fabbrica che non voleva chiudere, Beko – tra desertificazione e industrializzazione, GKN – il sogno della fabbrica socialmente integrata, Baker & Hughes – una storia di successo. Lavorare la vita è un’iniziativa di FIOM CGIL e FIOM CGIL TOSCANA in collaborazione con Controradio, realizzata da Domenico Guarino.