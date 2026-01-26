www.controradio.it Prende vita la Rete del Contemporaneo in Toscana Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:06:29 Share Share Link Embed

Prende vita la Rete del Contemporaneo in Toscana

PRATO. All’interno della Rete del Contemporaneo in Toscana, prende avvio un ciclo di proiezioni, incontri e visite dedicato alla presenza diffusa dell’arte contemporanea sul territorio regionale, con un focus particolare sull’arte ambientale e sul rapporto tra opere, paesaggio e spazio pubblico. Il programma (ad ingresso libero) si sviluppa da gennaio ad aprile 2026. Oggi, lunedì 26 gennaio 2026, alle ore 17, presso il Complesso Museale di Santa Chiara (via Folgore 9A, San Gimignano – SI), si svolge un appuntamento del calendario diffuso della Rete del Contemporaneo in Toscana dedicato ad Antony Gormley. Stefano Pezzato è Responsabile Collezioni e Archivi e Coordinatore Rete del Contemporaneo in Toscana.

STEFANO PEZZATO