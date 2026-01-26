Buttiamola in Politica! Puntata del 26 gennaio 2026
Fatti, Tendenze, Vizi e Vezzi della politica locale e non, con Tommaso Ciuffoletti
Nuova puntata della rubrica del lunedì alle 8.15 su Controradio. La violenza dell’Ice e le proteste a Minneapolis. Dopo l’omicidio Renee Good la forza della repressione contro minori e civile fa ancora vittime.
Cosa sta succedendo nel nord est della Siria? L’assedio ai curdi del Rojava. Così sparisce l’unica realtà democratica della regione nel silenzio dell’Ue.
Il World economic forum di Davos e le giravolte di Trump.
Tommaso Ciuffoletti